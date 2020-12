Rassegna “Molise è”, secondo premio alla bojanese Enrica Manna

Alla bojanese Enrica Manna è stato assegnato il 2° premio nella sezione poesia del “Molise è”, 1^ Rassegna e Concorso Culturale Nazionale Itinerante 2020, con l’opera “La musica segreta”. La manifestazione rientra nell’ambito del cartellone culturale “Molise, turismo e cultura”, ed è stata ideata per l’associazione Adiform e Moli 2 srls da Emilia Petrollini e Gabriella Marinelli, che hanno voluto contribuire a far conoscere il territorio regionale attraverso il connubio Cultura e Turismo, richiamando nel Molise una nutrita schiera di partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia. La rassegna e il concorso sono stati articolati in diverse sezioni: poesia, narrativa, musica, danza, fotografia e leggenda. Le promotrici dell’iniziativa hanno portato avanti la rassegna dall’estate scorsa, organizzando gli eventi in forma itinerante nei maggiori centri culturali della regione, con la presenza di scrittori, editori, giornalisti, personaggi della cultura e dello spettacolo. Le opere in concorso sono state giudicate e premiate da giurie qualificate. Nella sezione poesia (edita o inedita in lingua italiana a tema libero), il 2° premio dell’opera della Manna, “La musica segreta”, è stato così motivato dalla giuria: «Versi e suoni che si fondono in un’unica vibrazione, in un solo respiro, che narrano sogni, animano sentimenti, schiudono misteri e segreti dell’ignoto». I componenti della giuria sono stati: Ester Basile, Gioconda Marinelli, Mariastella Rossi e Mariarosaria Rubulotta. Per la poetessa Enrica Manna la poesia si identifica con la musica: un susseguirsi ritmico, una cadenza precisa scandita da sillabe in rima declamate, ovvero un succedersi di sillabe toniche e atone, di momenti forti e deboli che è proprio l’essenza della base musicale. «La poesia è anche un ponte che collega la musica alla letteratura, ma ciò che la nostra autrice crea con queste sue composizioni poetiche, racchiuse nel libro che porta lo stesso titolo della poesia premiata, “La musica segreta” edito da Ctl, è qualcosa di perfetto e unico – si legge in una recensione -. Enrica Manna unisce la musica alla poesia con una tale grazia e armonia da poter affermare che, con i suoi scritti, dà voce alla musica classica; cogliendo le note più impercettibili è riuscita a esprimere attraverso la poesia l’essenza vibrante emozionale donata dai compositori di musica classica». Manna divide le sue poesie “Liriche” in tre “Arie”. «Nella prima parte “La musica segreta delle donne” esalta la genialità creativa e/o abilità esecutiva delle donne vissute per lo più all’ombra di uomini e infine quasi del tutto dimenticate ai giorni nostri. Nella seconda parte “La musica segreta delle parole” invoglia, con geniale sensibilità, ad ascoltare le composizioni classiche dei più illustri musicisti, a cui fa riferimento il suo canto poetico. Nella terza parte “Vedere i colori della musica” l’Autrice si supera nell’unire alle due già declamate forme d’arte quella pittorica; tramite l’uso significativo ed emotivo dei colori arricchisce la sua poesia completando questo suo libro di perfezione artistica». Enrica Manna, nata a Bojano, vive a Roma, dove ha conseguito la laurea in Lettere classiche presso l’Università La Sapienza e Diploma in Scienze e tecniche dell’opinione pubblica presso l’Università Pro Deo. Ha insegnato Lettere e Latino nei Licei e tenuto corsi di scrittura creativa presso Associazioni private. Ha pubblicato “Il male e l’altrove”, Herald Editore, nella collana “Le Ginestre” nel 2018, conseguendo il 1° Premio per la poesia nel Concorso indetto dall’Associazione “Il paese delle donne” nel 2019. «La poesia è un punto cospicuo che mi permette di conservare la rotta durante le tempeste – ha commentato la poetessa bojanese -, che resta elevato anche quando sento la terra sprofondare sotto di me, che mi rispecchia e mi corrisponde quando la confusione rischia di diventare tenebra».