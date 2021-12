Rassegna Cinematografica ‘Tempi Moderni’, tutti gli appuntamenti

L’ultima delle prime tre pillole della Rassegna Cinematografica Tempi Moderni (ed.9) sta per arrivare al Cinema Oddo di Termoli: si tratta di Non odiare di Mauro Mancini (Italia 2020, con Alessandro Gassman e Sara Serraiocco).

Il film racconta la storia di uno stimato chirurgo di origine ebraica che decide di non prestare soccorso a un neonazista, iniziando così un viaggio nel dubbio e nell’inquietudine. Un film italiano coraggioso e intenso, realizzato con grande intelligenza, una delle opere più importanti e originali del nostro cinema recente.

La proiezione si terrà giovedì 9 dicembre in tre spettacoli, come di consueto per questa versione ridotta della Rassegna: alle ore 15.30, alle ore 18 e alle ore 21.

Giovedì si chiude dunque questo primo esperimento di rientro in sala dopo la lunga pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria: siamo felici della partecipazione e dell’interesse che il progetto Tempi Moderni continua a suscitare tra molte persone; vuol dire che la strada è quella giusta.

C’è tanta voglia di tornare a partecipare, di pensare, emozionarsi, progettare insieme; c’è voglia di cultura! Vorremmo che processi come Tempi Moderni si sedimentino, si sviluppino, intreccino le strade di altri con l’obiettivo di aumentare, a partire dal lavoro culturale, il benessere delle nostre comunità.È in questa prospettiva che noi organizzatori della Rassegna lavoriamo da anni ed è con questi obiettivi che, a partire già dal prossimo gennaio, proveremo a costruire (nella continuità e, magari, con qualche piccola novità) la decima edizione di Tempi Moderni.