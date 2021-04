Rarissimo avvoltoio Capovaccaio avvistato a Toro e “catturato” dall’obiettivo di Carlo Fracasso

LINO SANTILLO

Fotografo naturalista, appassionato di fauna territoriale, non si fa problemi se deve immergersi in torrenti e pantani, oltrepassare altipiani innevati. Definitelo come volete, a lui non piace il cliché ed è piuttosto riluttante alle interviste. Carlo Fracasso (Carletto per gli amici) vive a Toro e, compatibilmente con le restrizioni anti Covid, quando può si addentra (sempre da solo) nei boschi e solca le rive di un lago. Una macchina fotografica, qualche obiettivo e un treppiedi, lui rigorosamente in mimetica, Carlo “cattura” animali ma non li fa prigionieri. Li fotografa e condivide con generosità i suoi scatti.

L’ultimo colpo d’obiettivo lo ha “sparato” qualche giorno fa proprio nelle campagne di Toro (in prossimità di contrada Fara) dove è riuscito a immortalare il volo di un rapace tanto meraviglioso quanto a rischio di estinzione “Il Capovaccaio” (Neophron percnopterus). La sorpresa è che questo volatile ha pure un nome. Si chiama “Diego” ed è uno dei capovaccai censito dal Cerm (il Centro Recupero Rapaci Minacciati che si trova in Toscana). Appartiene ad un programma di ripopolazione dato che in natura ora sono state censite solo una decine di coppie (a inizio ‘900 erano oltre cento).

Ebbene Carlo Fracasso è riuscito a “catturarlo” in volo e con ciò stabilire che questa specie migra dal Centro al Sud Italia macinando chilometri e chilometri. è un opportunista e per lui, come per gli altri sono stati disposti appositi “carnai” dove potersi nutrire. Il tracciamento è possibile grazie al dispositivo gps di cui Diego è stato dotato proprio dal Cerm.

Ma Diego non è l’unico Capovaccaio che Carletto ha avvistato e fotografato in Molise, Mesi fa nelle campagne di Jelsi anche “Zoe” era finita nel suo obiettivo. E anche il quell’occasione Il Centro Recupero Rapaci Minacciati venne coinvolto nell’avvistamento.