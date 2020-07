Rarissimo avvistamento in Molise di una Poiana Leucistica (FOTO)

“Oggi la natura ci ha regalato questa meravigliosa creatura: è una Poiana completamente Leucistica”. Sono queste le parole di giubilo che l’ornitologo Nicola Norante ha espresso su facebook dopo l’avvistamento dell’esemplare in territorio termolese. “Non è l’unico caso. Le foto sono dell’amico appassionato in ornitologia Gianluca Barbuto che mi accompagna e sorprende giornalmente. Un ottimo collaboratore che dimostra giorno per giorno le sue attitudini naturalistiche e fotografiche, una “longa manus” alle mie ricerche”. Inoltre, ha specificato Norante che sette anni fa aveva probabilmente fatto lo stesso avvistamento, che l’esemplare è completamente bianco per via di una mutazione dovuta alla mancanza di un enzima particolare indispensabile alla sintesi delle melanine, “per cui non è possibile stabilire la replicabilità”.