Raptus omicida a Campobasso, la vittima aveva 38 anni, fermato un suo coetaneo

Aveva 38 anni C.M (le iniziali del nome) la vittima del brutale assassinio avvenuto verso le 23 di una Vigilia di Natale che ha scosso l’intera città di Campobasso.

L’uomo è stato accoltellato da un altro 38enne (D.V.G le iniziali del sospettato) con cui pare avesse avuto un violento diverbio per strada, nei pressi della rotonda di via Vico, in zona Terminal bus. Durante la lite l’aggressore, colto da raptus ha estratto un coltello e colpito la vittima senza lasciargli scampo.

E’ solo un’ipotesi ma non è escluso che il delitto sia stato ripreso da qualche telecamera di videosorveglianza

Anche se un tentativo per strapparlo alla morte è stato fatto dagli operatori del 118 che l’avevano portato di corsa in ospedale a bordo di un’ambulanza. Purtroppo le ferite inferte sono rislutate fatali. I carabineri, che sono stati allertati pare da un passante, hanno già fermato il 38enne che per tutta la notte è stata interrogata presso la caserma di via Mazzini.

E fortemente indiziato di questo brutale omicidio. Ad aiutare le indagini dei militari dell’Arma saranno anche le verifiche e i rilevi fatti sul luogo del delitto. Dove, a testimoniare la vilenza del fatto, è rimasta una macchia di sangue sull’asfalto.