Rapporto tra uomo e natura, Licia Colò a Campitello Matese

CAMPITELLO MATESE – C’è grande attesa per l’arrivo di Licia Colò che sabato 15 luglioinaugurerà il primo appuntamento con “Dialoghi in altura” nello splendido scenario di Capo d’Acqua a Campitello Matese. Alle 16 i partecipanti si ritroveranno nel pianoro e poi, con una breve passeggiata, raggiungeranno la valle della sorgente dove si terrà l’incontro moderato dal giornalista Giovanni Mancinone. La popolare conduttrice ed autrice televisiva, volto delle più famose rubriche di divulgazione scientifica, oggi su LA7 con “Il mio Eden”, coglierà l’occasione per riflettere con tutti gli ospiti sullo sviluppo e la tutela della montagna, sull’emergenza climatica, sulla sostenibilità. La Colò parlerà dunque del rapporto tra uomo ed ambiente, del ruolo delle nuove generazioni tra consapevolezza ed impegno, del l futuro delle aree montane italiane e lo farà con i presenti che potranno prenotarsi inviando una mail a info@teknearts.it.

“Sono molto felice di venire in Molise – afferma Licia Colò – Sono in realtà un animale più da montagna che da mare. In passato la montagna era più per i soli appassionati, durante il Covid invece la gente ha capito il valore della libertà, del contatto con la natura, della passeggiata all’aria aperta e quindi si è avvicinata di più alla montagna. Dobbiamo approfittare di questa nuova sensibilità, servono però nuovi stimoli, nuove iniziative per coinvolgere sempre più persone. Chi ama la montagna apprezza la sua verità, la sua purezza, la sua forza, il suo essere selvaggio. Dobbiamo lavorare per trasmettere un messaggio positivo, ricercando il giusto equilibrio per far conoscere la bellezza della montagna nel suo complesso creando eventi culturali con musica, danza, buon cibo. Così – conclude – potremo aprire ad una platea sempre più vasta”. E di questo sono sicuri gli organizzatori: “L’appuntamento con Licia Colò è il punto di partenza di una serie di dibattiti volti a parlare e ragionare di ambiente e dell’equilibrio fragile tra uomo e natura – racconta Tèkne, partner di Montagna Molise – . Con questo incontro intendiamo rendere la montagna molisana protagonista: parlare di natura nella natura, in un contesto intimo e genuino, ci permetterà di avvicinare le nostre sensibilità a tematiche ormai di stringente attualità. La partecipazione di Licia Colò al cartellone di Montagna Molise è un tassello fondamentale nella costruzione di un percorso di “cultura ambientale”, obiettivo imprescindibile per una sana valorizzazione delle nostre montagne”.