Rapporto tra tamponi e positivi, in Molise percentuale tra le più alte d’Italia

Stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute, del 26 ottobre, i nuovi contagi da Coronavirus in 24 in Italia ore sono 17.012, su 124.686 tamponi. Valle D’Aosta, Umbria, Marche, Molise e Campania sono le cinque regioni con il rapporto più alto tra tamponi fatti e persone risultate positive. In Molise la percentuale, molto alta, è del 18,1.

Ciò testimonia che il virus circola molto velocemente in regione e se si facessero molti più tamponi, si troverebbero molti più positivi. Pertanto è importante tenere alta la guardia e rispettare rigorosamente le semplici regole: mascherina, distanziamento e igiene delle mani.