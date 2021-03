Rapporto Ecosistema e qualità dell’aria: Campobasso bocciata nel 2020. Perde 10 posizioni ed è novantunesima

Legambiente ha divulgato il ‘Rapporto Ecosistema Urbano’ riferito all’anno duemilaventi, un monitoraggio annuale che prende in esame 104 città italiane censite per qualità dell’aria. Dati allarmanti per i due capoluoghi di provincia molisani, con sostanziali arretramenti nella graduatoria fino alle ultimissime posizioni. Rispetto al 2019, Campobasso arretra in maniera importante: è al 91.esimo posto rispetto all’81.esimo riscontrato soltanto dodici mesi prima. Risulta subito dietro Roma, Napoli e Foggia. Non va meglio, per usare un eufemismo, ad Isernia, che crolla addirittura negli ultimissimi posti: novantottesima su centoquattro, davanti soltanto ad una manciata di centri, quasi tutti del meridione. Una curiosità: nei primi cinquanta posti, figura soltanto una città del Sud Italia. Si tratta di Cosenza, ottava.

Oltre al parametro qualità dell’aria, nel rapporto di Legambiente sono presi in esame anche altri indicatori quali la presenza di piste ciclabili e l’effettiva ecosostenibilità ‘green’ delle città finite sotto la lente di ingrandimento. Da questo punto di vista, sembrerebbe palese il forte ritardo delle città molisane, che soprattutto nel capoluogo darà spazio a nuove iniziative e progetti differenti, per volere dell’amministrazione comunale. Essere al passo ed operare un cambiamento sostanziale rientra tra gli obiettivi del sindaco Gravina, che punterà forte sull’ecosostenibilità negli ultimi tre anni di mandato.