Rapinò un giovane con un taglierino, ora è ai domiciliari

I Carabinieri della Compagnia di Agnone hanno posto agli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, un uomo originario della provincia di Napoli ma di fatto domiciliato in Altomolise. L’uomo è stato individuato quale responsabile di una rapina perpetrata in provincia di Napoli lo scorso anno, quando, armato di taglierino, costringeva un giovane a consegnargli il proprio telefono cellulare. L’uomo è stato pertanto ristretto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.