Rapinata e uccisa in Lussemburgo, dramma per una famiglia molisana

È stata rapinata e uccisa con un colpo sferrato alla testa all’uscita della pizzeria in cui stava lavorando. Pasqua di sangue per una famiglia di Petacciato. Stando alle poche e frammentarie notizie che arrivano dal Lussemburgo la ragazza di 46 anni pare stesse uscendo dalla pizzeria quando è stata colpita per poi essere rapinata. La giovane è stata trovata in un seminterrato all’uscita del locale. Sul caso indaga la Polizia lussemburghese e sul corpo della 46enne è stata disposta l’autopsia. I genitori sono partiti da Petacciato alla volta del Lussemburgo. Gli inquirenti, che hanno avviato le indagini, stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza alla ricerca di elementi utili alle indagini.