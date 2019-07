CAMPOBASSO

Sono agli arresti domiciliari da ieri sera su mandato del procuratore Giuliano Schioppi i due soggetti che misero a segno la rapina ai danni della farmacia di Mirabello Sannitico l’11 giugno scorso che fruttò un bottino di 600 euro. Si tratta di personaggi già noti alle forze dell’ordine: un campobassano classe 1982 ed un termolese del ’93; la loro vettura, rubata nel centro storico, è stata ritrovata al parcheggio del cimitero del capoluogo anche grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Uno dei due effettuò a volto scoperto un breve sopralluogo, dando poi l’ok al complice incappucciato che armato di taglierino portò via il bottino.

I due, come spesso accade, molto probabilmente furono spinti al gesto dal bisogno di liquidità per acquistare sostanza stupefacente per uso personale e di spaccio.