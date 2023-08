Rapina e aggredisce un 52enne in strada, arrestata ragazza appena maggiorenne

Prima ha strappato la collanina d’oro alla vittima, poi ha aggredito l’uomo che cercava di difendersi. In manette una giovane rapinatrice di 18 anni

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli hanno arrestato una 18enne di origine romena, residente a Foggia, già conosciuto alle Forze dell’Ordine per vari precedenti penali e/o di polizia. La ragazza è stata accusata di rapina impropria e lesioni personali, in violazione degli articoli 628 comma 2° e 582 del Codice Penale.

Durante l’operazione, due militari in servizio al Comando Arma di via Brasile, ma fuori servizio in quel momento, hanno notato la giovane fuggire precipitosamente per strada e hanno deciso di fermarla. Hanno richiesto l’intervento di una pattuglia del loro reparto tramite la locale Centrale Operativa. Dalle indagini immediate è emerso che poco prima, la 18enne aveva avvicinato un uomo di 52 anni sulla stessa strada, con un banale pretesto, e gli aveva strappato una catena in oro giallo dal collo. Di fronte alla reazione dell’uomo, la ragazza non ha esitato ad aggredirlo, strappandogli la maglietta e causandogli delle lesioni personali, fortunatamente non gravi.

La refurtiva, del valore di circa 500 euro e non assicurata, è stata prontamente recuperata e restituita al proprietario. Nel frattempo, la ragazza è stata portata presso la casa circondariale di Chieti, dove è a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB).

In seguito, durante un’udienza davanti al competente Giudice per le Indagini Preliminari, l’arresto è stato convalidato in modo appropriato, ritenendolo conforme. Alla giovane è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Foggia, su richiesta del Pubblico Ministero.

Questa operazione sottolinea ancora una volta l’importanza della costante e attenta presenza dei Carabinieri sul territorio. Anche quando non sono in servizio, hanno dimostrato prontezza nell’intercettare e fermare la donna sospetta, conducendo immediatamente le necessarie verifiche che hanno portato al suo tempestivo arresto, consentendo di recuperare la refurtiva e restituirla alla vittima.