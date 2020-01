Rapina di 100mila euro a Modena con la Giulietta rubata a Guglionesi

Era stata rubata pochi giorni fa a Guglionesi ed è stata utilizzata per compiere la rapina ai in danni del centro commerciale di Modena GrandEmilia questa mattina, 20 gennaio, intorno alle 8.30 circa. L’auto in questione, una Alfa Romeo Giulietta, è stata ritrovata abbandonata poco dopo sempre a Modena. Secondo i primi accertamenti affidati ai Carabinieri, il bottino supererebbe i centomila euro. Stando ai fatti due guardie giurate si sono presentate al centro commerciale per ritirare i soldi degli incassi delle attività. Mentre una delle due attendeva all’interno del furgone, la seconda è andata a ritirare i sacchi con il denaro. Uscendo si è trovata di fronte un uomo col volto coperto che gli ha puntato contro un fucile, rubando il denaro contante. Il rapinatore è poi salito sulla Giulietta rubata a Guglionesi fuggendo via con altri 3 complici.