L’avvocato Spinelli: «Il mio assistito era socio del denunciante»

E’ stata revocata l’ordinanza di custodia cautelare di A.N., il cittadino pakistano arrestato per il reato di rapina aggravata. A deciderlo è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Isernia che nella giornata di ieri, 23 gennaio, ha firmato l’ordinanza di revoca dell’arresto a seguito dell’interrogatorio di garanzia a carico dell’uomo difeso dall’avvocato Gaetano Luigi Spinelli del foro di Napoli-Nord. «E’ stata quindi accolta la tesi sostenuta dalla difesa – si legge in una nota dell’avvocato Spinelli – che ha dimostrato, anche mediante produzione documentale, come il suo assistito, imprenditore tessile inserito stabilmente nel tessuto produttivo del comune di Succivo, nel casertano, totalmente incensurato e proprietario di una fabbrica con diversi dipendenti, in realtà fosse socio del denunciante, proprietario dell’autolavaggio sito nel comune di Isernia, e che la tesi accusatoria e quindi la denuncia della rapina non avesse fondamento probatorio. Il gip ha quindi sostenuto la credibilità del sig. N e la tesi difensiva, ordinando l’immediata scarcerazione come richiesto dal difensore avv. Gaetano Luigi Spinelli».