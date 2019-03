Rapina alla sala slot, il racconto shock del proprietario

REDAZIONE TERMOLI

Hanno agito in tre, con il volto coperto presumibilmente da un passamontagna e un quarto all’esterno a fare da palo. È questa la descrizione fatta da Enzo, uno dei titolari di GoldBet, la sala scommesse che è stata rapinata nella notte tra domenica e lunedì. Stando al racconto fornito dall’uomo alla Polizia che sta indagando sull’accaduto uno dei titolari era uscito all’esterno per buttare l’immondizia quando si è sentito raggiungere alle spalle da tre persone che lo hanno colpito in testa con il calcio di una pistola, da capire se fosse giocattolo, e lo hanno spinto all’interno per farsi consegnare l’incasso della giornata, circa 15mila euro, prima di fuggire via. Non è chiaro se si trattasse di italiani o stranieri. Le indagini sono in corso. Poco tempo prima era stato effettuato un tentativo di furto all’interno di un esercizio commerciali che si trova nel nucleo industriale ma che è andato a vuoto.