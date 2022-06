Rapina al supermercato, sequestrato il direttore. Fermate 3 persone

Appena aperto questa mattina, il supermercato Dok di San Lazzaro a Isernia è stato teatro di una rapina a mano armata. Tre migranti hanno aggredito e imbavagliato il direttore, portando via il denaro delle casse appena aperte. Caccia grossa della quesura che avrebbe già fermato tre sospetti, aggiornamenti in corso. Ieri pomeriggio 9 giugno, un’altra rapina è stata messa a segno in un negozio sempre a Isernia ai danni del market Mister Risparmio (LEGGI QUI L’ARTICOLO)