Rapina al supermercato a Isernia: misura cautelare per un terzo complice

Nelle prime ore della mattinata odierna il personale della Questura di Isernia, diretta dal Questore Vincenzo Macrì, ed in particolare della Squadra Mobile comandata dal Vice Questore Lorenzo Cariola, ha eseguito su delega di questo Ufficio una misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Isernia nei confronti di un terzo soggetto gravemente indiziato di aver partecipato alla rapina presso il Supermercato DOK di Isernia – San Lazzaro, in concorso con le due persone arrestate in flagranza il 10.06.2022 da personale della medesima Questura di Isernia – UPGSP- Reparto Volanti.

Alle ore 12:00 di oggi, 12 luglio, presso l’Ufficio del Procuratore della Repubblica di Isernia si terrà una conferenza stampa nella quale verranno fornite ulteriori informazioni sulla vicenda.