Rapina al Dok di Isernia, estraneo ai fatti l’uomo ammanettato: confuso con altro migrante

E’ risultato estraneo ai fatti il migrante di colore portato via in manette dagli uomini della Polizia di Isernia dopo la rapina al Dok di San Lazzaro. Purtroppo per lui è stato confuso con un altro migrante, anche lui di colore, autore della rapina insieme a un altro pregiudicato, italiano.

La rocambolesca vicenda alle 7,30 di questa mattina, quando una coppia di rapinatori, provenienti da Napoli, entrambi pluripregiudicati, un bianco ed un uomo di colore, mettono a segno il colpo al Dok di San Lazzaro. Fuggendo via dal supermercato, si rifugiano nella soffitta della palazzina di fronte, lì dove, purtroppo per lui, abita anche un altro ragazzo di colore. I poliziotti nella concitazione del momento portano via tutti e tre ma, in questura, si chiarisce che il migrante residente a Isernia non c’entra niente con la rapina e non è complice degli altri due. Ha avuto solo la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Trecento euro il bottino del colpo, tutti recuperati insieme alla pistola. I due sono stati arrestati con l’accusa di rapina e sequestro di persona.