Rapina al bar di Fiardi, individuato e denunciato uno dei ladri

TERMOLI

E’ stato rintracciato dopo una attenta e scrupolosa attività di indagine uno degli autori dell’ultima rapina ai danni del bar Fiardi sul lungomare nord. L’uomo, già noto alle Forze dell’ordine, è stato denunciato. L’attività info-investigativa, scaturita dall’evento verificatosi lo scorso mese da parte di due malviventi ha consentito di individuare elementi di reità a carico di una persona residente in Molise. Nel corso della relativa perquisizione svolta dai militari,sono stati rinvenuti un coltello a serramanico e una pistola giocattolo, quest’ultima simil e a un’arma vera, priva del previsto tappo rosso. Secondo i carabinieri la pistola scoperta e sottoposta a sequestro, potrebbe essere stata usata durante la rapina. Non si escludono ulteriori sviluppi dalle indagini, condotte dai Carabinieri con il massimo scrupolo per individuare e assicurare alla giustizia gli autori del reato.