Rapina a mano armata, colpo da mille euro in pieno centro

Rapina a mano armata, qualche minuto fa, lungo via XXIV Maggio, a Isernia. Un giovane a volto coperto è entrato nel market Mister Risparmio, armato di coltello. Ha minacciato la cassiera ed ha portato via con violenza l’intero contenitore della cassa con più di mille euro dentro, dileguandosi a piedi lungo la strada. La polizia è intervenuta immediatamente e nell’immagine allegata si vedono gli agenti che raccolgono la testimonianza della titolare del negozio ancora scossa per quanto accaduto.