Raphael Rufo, in gara a The Voice Belgio, supera il primo live con ‘Zitti e buoni’ dei Maneskin

Raphael Rufo, giovane cantante, originario di Scapoli, ha superato la prova live di “The voice” Belgio e martedì affronterà la prossima sfida col vento in poppa.

Quando le luci del palco si sono spente e la mezzanotte è ormai passata da un pezzo, Raphaël Rufo è l’ultimo dei talenti in gara ad uscire dagli studi della TV Belga RTBF che trasmette il noto talent musicale “The Voice”.

Ad attenderlo fuori, oltre la famiglia, la ragazza e gli amici, ci sono già i primi fan a caccia di autografi.

Raph li abbraccia uno ad uno, firma autografi, si concede a qualche selfie e non si sottrae alle domande dei curiosi e fa il tutto con una disponibilità ed umiltà non comuni.

Se qualcuno ha mai detto che umiltà e talento vanno di pari passo questo sembra proprio essere il suo caso.

E di talento Raphaël sembra averne da vendere e lo ha dimostrato, una volta ancora, in occasione del secondo Live tenutosi martedì 15 marzo in quel di Liegi.

In questa occasione, infatti, il ventenne di Arlon sfidava altri due membri del Team di B.J. Scott e, come da regolamento della trasmissione, a passare il turno sarebbero stati solamente in due, uno grazie al voto del pubblico e l’altro per scelta del coach americano.

Dopo l’esibizione dei suoi compagni di avventura, Alec sulle note di “Enemy” degli Imagine Dragons e di Chloe che ha interpretato “Love is back” di Céleste, Raph ha fatto letteralmente “irruzione” sul palco prendendosi la scena al ritmo di “Zitti e buoni” dei Maneskin, vincitori dell’ultimo Eurovision Contest.

“É un omaggio al mio amore per il Rock e alle mie radici italiane” aveva dichiarato nel video introduttivo alla sua esibizione.

Questo amore per la musica rock e per le sue origini sono state onorate come meglio non si poteva, grazie ad una prestazione canora ineccepibile, una verve pazzesca, una presenza scenica fuori dal comune e tutta la leggerezza dei suoi vent’anni che lo hanno portato addirittura a salire in piedi sulle poltrone dei coach, il tutto davanti ad un pubblico in estasi che non è riuscito a trattenersi dal ballare ed incitare il giovane “molisano”.

Una performance che ha stupito i giudici, ad iniziare dal suo coach B.J. Scott che ha dichiarato: “Quando l’ho visto la prima volta, questo giovane così educato, mi sono chiesta cosa ci venisse a fare in questa “gabbia di matti”….e poi ci tira fuori queste cose incredibili…, ho solo una cosa da dire grazie Raphaël !”.

Evidentemente Raph con un microfono in mano ed accompagnato dalla sua musica sa come trasformarsi in un “animale da palcoscenico”.

A confermare questa tesi e l’ancor più entusiasta ospite d’onore della serata, il DJ e produttore musicale svizzero Mosimann che ha commentato: “Hai fatto una prestazione pazzesca! …tutti gli italiani voteranno per te!” e a fine trasmissione in un’intervista alla radio Vivacite’ ha aggiunto: “Tra tutti i talenti che ho visto questa sera Raphaël Rufo è sicuramente quello che mi ha impressionato di più !”.

All’annuncio dell’esito del televoto, italiani o non italiani, il pubblico non ha tradito e lo ha premiato consentendo al giovane cantautore di proseguire il suo splendido percorso.

E non poteva essere altrimenti vista la crescente attenzione che intorno al fenomeno Raphaël si sta creando, non solo in Belgio ma anche in Molise ed in Sicilia come lui stesso ha dichiarato in un’intervista a L’Avenir: “Al mio arrivo all’università molti studenti mi hanno avvicinato per congratularsi, in tantissimi mi hanno scritto sui social e questo mi fa capire che ho lasciato un segno nella loro sfera personale…e vorrei rispondere a tutti…oltre che nella provincia di Lussemburgo anche in Italia ho avuto diversi riscontri sia dalla stampa locale che dalla gente, in particolare in Molise e a Scapoli, il paese dei miei nonni paterni, ma anche in Sicilia da dove vengono i miei nonni materni…cantare questa sera “Zitti e buoni” in italiano è stato proprio un omaggio alle mie radici italiane!”.

Prima di uscire il pubblico lo saluta con una standing ovation, poi la trasmissione finisce, Raphaël ritorna il ragazzo di sempre, le luci del palco per questa puntata si spengono ma noi tutti ci auguriamo che la sua stella continui a brillare e con lui le sue origini molisane perché già da martedì prossimo lo attende una nuova sfida. In bocca al lupo Raph!