Randagismo, il M5S di Termoli: «Mancano programmi di controllo specifici del territorio»

«L’amore per gli animali si dimostra con i fatti e non a parole. Anche Termoli – si legge in una nota del Movimento Cinque Stelle cittadino – come tanti altri paesi molisani purtroppo non è esente dal fenomeno del randagismo/vagagismo. Spesso leggiamo notizie di cani e gatti avvelenati o investiti ed allora alcune riflessioni sono necessarie. La programmazione e il controllo del randagismo dovrebbero comprendere misure che incentivano le iscrizioni in anagrafe degli animali da affezione, campagne di sterilizzazione ed una continua informazione delle misure a disposizione dei cittadini.

La prevenzione del randagismo risulta indispensabile per le implicazioni di tipo sanitario e di sicurezza pubblica. Se è vero che la Legge regionale n. 7 del 2005 impone alle amministrazioni comunali di controllare il territorio al fine di regolarizzare tutti i cani, randagi o padronali che siano e la Legge regionale n. 12 del 2011 ordina ai sindaci di realizzare specifici programmi di controllo del territorio per mezzo della polizia municipale o in mancanza di essa con l’ausilio delle forze di polizia presenti sul territorio, è altresì vero che manca, nella Regione Molise, una “unità randagismo” di coordinamento, vi è carenza di personale veterinario e una insufficienza numerica di personale degli organi di controllo. Grazie alle associazioni di volontariato presenti sul territorio, tanti cani e gatti vengono salvati. Volontari che per amore spendono tempo e denaro assumendosi rischi e responsabilità di non poco conto. La mancanza di programmazione crea anche danni erariali che vengono sostenuti dai cittadini per il mantenimento dei cani nei canili oramai sovraffollati. Questa amministrazione ha speso tanti soldi in gettoni di presenza per stilare il regolamento sugli animali d’affezione.

Quali sono i risultati? Molte le iniziative promesse da questa amministrazione in favore degli animali. Tra queste, la riqualificazione di diverse aree verdi che entro il 2022 dovevano essere dotate di tutto il necessario per il confort degli utenti e degli animali. Dove sono? Un altro obiettivo sbandierato da questa amministrazione è il canile a stabulazione libera. Per l’assessore Colaci, quest’ultimo, doveva rappresentare un importante traguardo per la città e per la gestione dei randagi. Che fine ha fatto il progetto? E che fine ha fatto il progetto del gattile comunale? La nostra memoria è lunga purtroppo ed è un grosso problema per chi invece ha la memoria corta. Intanto quattro anni sono passati e dei tanti progetti promessi neanche l’ombra. A buona memoria».