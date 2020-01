Rancio cremisi per la sezione bersaglieri

Presso l’Hotel San Giorgio di Campobasso, location scelta dal direttivo della sezione Bersaglieri di Campobasso, si è svolta la conviviale per il saluto al nuovo anno. Tanti gli ex bersaglieri intervenuti, accolti dal Presidente Franco Battista e dal segretario Francesco Carpentieri. Il presidente ha salutato i presenti e dato inizio all’evento con l’inno nazionale. Gustoso il pranzo allietato dalla musica dell’organetto magistralmente suonato dal bersagliere vincitore del premio europeo over 50. A seguire il saluto del Parroco di Bojano Don Rocco Di Filippo. Franco Battista ha ricordato poi i caduti in particolare si è soffermato su Alessandro Di Lisio caduto in Afghanistan.

