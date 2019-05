Rampa Mazzini dedicata a don Di Massa

REDAZIONE

Raccolta firme promossa da un gruppo di cittadini per ricordare la storica guida spirituale dell’oratorio

Modificare la toponomastica di rampa Mazzini e dedicare una delle vie d’accesso al centro storico a don Di Massa. A Isernia è partita una petizione, promossa da un gruppo di cittadini, ideata in ricordo del salesiano che gestiva l’oratorio situato nell’ex convitto vescovile, oggi sede universitaria di via Mazzini. Tale petizione, con annessa una raccolta firme, è rivolta al sindaco e ai consiglieri comunali. «Questa idea – si legge in una nota del gruppo di isernini – che porteremo avanti con determinazione, e ci auguriamo susciti interesse nei confronti degli amministratori comunali, è venuta ad un gruppo di amici isernini che negli anni ’50 e ’60 hanno avuto il privilegio di frequentare l’oratorio guidato dall’indimenticabile don Di Massa. Ci rendiamo conto che cambiare il nome ad una strada comporta disagi agli abitanti, costretti a cambiare residenza sui documenti, ma la nostra proposta è praticamente indolore, in quanto sulla rampa oggetto della nostra intuizione non vi è alcuna abitazione e, pertanto, è solo questione di interesse e impegno da parte di chi ci amministra». La petizione sta ottenendo un ottimo successo sui social network (pubblicato sulla pagina facebook “Sernia mea”). Tanti i messaggi di approvazione agli ideatori dell’iniziativa. Per poter firmare la petizione è possibile rivolgersi a Benedetto Di Pilla(Ru barbiere) e Pietro Primerano (Oro In).