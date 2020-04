Rampa Mazzini cambia nome: sarà intitolata a Don di Massa

Nei giorni scorsi, la giunta comunale di Isernia ha deliberato di intitolare all’educatore salesiano Don Giuseppe Di Massa l’ex Rampa Mazzini (dall’innesto di via Ermanno d’Apollonio fino al punto di svolta a destra sull’attuale via Mazzini), denominandola «Rampa Don Giuseppe Di Massa».

La giunta, quindi, ha fatta propria la proposta pervenuta dalla Commissione comunale alla toponomastica che, nelleo scorso gennaio, aveva preso una decisione in tal senso.

L’efficacia del provvedimento deliberativo è subordinata all’avvenuta acquisizione dell’autorizzazione del Prefetto, ai sensi della legge n. 1188/1927.