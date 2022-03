Rami spezzati e pezzi di alberi abbattuti a Parco dei Pini. Spettacolo indecoroso!

La neve caduta a marzo si è sciolta da tempo, ma gli effetti avuti sulla vegetazione della città si vedono ancora. E nessuno fa niente per porvi rimedio.

Inizia più o meno così la segnalazione di un nostro affezionato lettore che, durante la serata di ieri 24 marzo, mentre portava a spasso il suo cane in prossimità di via Trombetta, zona residenziale di Parco dei Pini a Campobasso, ha documentato con una serie di foto, che ha voluto condividere con il Quotidiano del Molise, uno “spettacolo indecoroso” in cui si vedono chiaramente i resti dei rami di alberi abbattuti dal peso della neve che sono ancora sparsi (anche pericolosamente sul lato della carreggiata).



L’invito del nostro lettore è rivolto direttamente all’assessore comunale di Campobasso, Simone Cretella perché, oltre alla sicurezza di passanti e auto in transito, ne va del decoro di un’area residenziale come Parco dei Pini che, proprio da un albero prende il nome.