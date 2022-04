Rami piegati dalla violenza del vento, Vigili del fuoco in azione

Le forti raffiche hanno creato danni agli arbusti in diverse zone di Campobasso. Intanto da metà mattinata è tornata a scendere una timidissima neve

Il forte vento che sta soffiando oramai da ore sulla regione, con raffiche fino a 80 Km orari, sta causando numerosi danni.

Come testimoniano le foto a creare maggiori problemi sono i rami degli alberi piegati dalla violenza delle raffiche.

Nelle immagini ci troviamo a Campobasso, dove alcune squadre dei Vigili del fuoco sono dovute intervenire per mettere in sicurezza gli arbusti, evitando così che la caduta dei rami danneggiasse le auto in sosta e, ancor peggio, ferisse malcapitati cittadini.

In un contesto climatico che ci ha fatto ripiombare in inverno, da poco è iniziata a cadere anche una timidissima neve, che potrebbe aumentare di intensità a partire dal tardo pomeriggio o in serata.