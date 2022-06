Rami di un albero occupano parte della carreggiata rendendo difficoltoso il transito

Succede in via Powell a Campobasso, traversa che da via Garibaldi conduce a via D’Amato: l’albero è presente nell’ex Biblioteca Albino

Campobasso. I rami di un folto albero presente nell’ex Biblioteca provinciale Albino, occupano parte della carreggiata di via Powell, la traversa che da via Garibaldi conduce a via D’Amato. Una situazione di difficoltà per gli automobilisti e anche di pericolo per gli stessi e i passanti. Come si evince dalle immagini, i rami sfiorano le auto che transitano e un furgone o un Suv farebbero fatica a percorrere quella strada.

Evidentemente le autorità preposte dovrebbero intervenire per ristabilire una condizione di decoro e di percorribilità dell’arteria. L’albero, come detto, è presente nella struttura che ospitava la Biblioteca Albino, chiusa da anni e passata al demanio dello Stato. Ma in una situazione di pericolo e di impedimento della circolazione, chi di dovere dovrebbe fare in modo di risolvere il problema.