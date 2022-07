Ramble On, dal 28 luglio visite guidate nel borgo di Campobasso tra musica e antiche leggende

Lo Zeppelin Pub, in collaborazione con Associazione Centro Storico Campobasso, presenta: “Ramble On – Visite guidate nel borgo antico di Campobasso – Seconda edizione”.

Visto il successo della prima edizione, svoltasi nel 2021, si è deciso, anche a seguito delle numerose richieste arrivate, di proporre la seconda edizione di “Ramble On – Visite guidate nel borgo antico di Campobasso”.

Che cos’è “Ramble on”? È un’idea nata per caso, è la voglia di presentare i luoghi salienti del centro storico della nostra città in maniera diversa dal solito, associando gli scorci e le leggende del luogo ai titoli dei brani dei Led Zeppelin, una delle più grandi rock band della storia.

Questo il calendario degli eventi in programma:

28 Luglio – “Stairway to Heaven”: viaggio attraverso storia e storie di vita cittadina

4 Agosto – “Immigrant song”: viaggio alla scoperta della Campobasso del Cinquecento

11 Agosto – “Over the hills and far away”: viaggio tra piazza e botteghe “fuori porta”

18 Agosto – “When the levee breaks”: viaggio nella Campobasso del Borgo Nuovo

1 Settembre – “Houses of the holy”: viaggio alla ricerca di antichi simboli scolpiti

8 Settembre – “Misty mountain hop”: viaggio alla scoperta di leggendari racconti campobassani

L’appuntamento, quindi, è alle 19:30 allo Zeppelin Pub. Quest’anno si potrà scegliere tra due opzioni: cena + visita guidata, oppure aperitivo + visita guidata. Le visite guidate partiranno alle 21:00, in tutta calma, alla scoperta di una Campobasso antica.

La quota di partecipazione è di €20 per cena + visita e di €8 per aperitivo + visita. Non sarà, invece, possibile partecipare esclusivamente alla visita.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, e può essere effettuata chiamando il 3343163832.