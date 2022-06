Rally Terra di Argil, ottima prova per il driver campobassano Nicola Rivellino

Ai blocchi di partenza c’erano ben 104 equipaggi, un vero e proprio record per il 9° Rally Terra di Argil che non ha disatteso le premesse della vigilia e ha regalato emozioni forti. La manifestazione che si è svolta in terra laziale – valevole per la zona 7 del campionato italiani Aci Sport di zona – ha visto la partecipazione anche del driver campobassano Nicola Rivellino. Una kermesse che da anni rappresenta un vero e proprio volano per il territorio: basti pensare che il rally in terra laziale movimenta migliaia di persone tra concorrenti, membri dei team, addetti all’organizzazione e tifosi. Infatti anche quest’anno alberghi e strutture ricettive erano già sold out da tempo nel raggio di decine di chilometri.

Il rally frusinate si è rivelato alquanto selettivo. Un rally di alto spessore, una gara sfibrante tant’è vero che al termine della kermesse sono stati 56 gli equipaggi arrivati alla fine: dunque circa la metà dei partecipanti è stata costretta ad alzare bandiera bianca. Rivellino a bordo della sua Peugeot è stato l’unico molisano a terminare la gara a pochi secondi dal resto del gruppo (ci sono state ben 8 posizioni ripartite in soli 60 secondi tra il primo e l’ottavo).

Nella sua classe ha conquistato un ragguardevole 8° posto. «Grazie agli sponsor – ha detto Nicola Rivellino al termine della gara – che da anni continuano a credere in questo equipaggio. Sapevamo che ci saremmo confrontati con realtà più consolidate della nostra, ma siamo riusciti ugualmente a portare a casa un risultato che ci fa onore e che ci ripaga dei sacrifici che quotidianamente svolgiamo». Prossimo appuntamento per il team guidato dal pilota campobassano sarà il Rally del Matese.