Prova superlativa all’11° Rally “Porta del Gargano” per l’equipaggio molisano composto da Giuseppe Fragassi e Gianluigi Petrone i quali, a bordo della Renault Clio Williams RSP 2.0. hanno ottenuto il primo posto di classe, il primo posto di gruppo e la ventesima posizione in “assoluto”. Una gara, quella in terra pugliese, tanto affascinante quanto impegnativa, che si è svolta in suggestivi paesaggi, tra i quali quello della bellissima Vieste. «È stata una gara davvero avvincente – ha detto Gianluigi Petrone al termine della kermesse – ambientata in una location fantastica. Ci siamo divertiti tantissimo; il nostro scopo era portare a termine la gara. Abbiamo avuto qualche piccolo problemino inizialmente ma lo abbiamo individuato e risolto celermente in “assistenza” e così siamo riusciti non solo a recuperare i secondi persi ma anche a terminare la gara con un bel risultato. Ringraziamo – ha concluso Gianluigi Petrone – tutti gli sponsor che ci sostengono; ora non dobbiamo far altro che salire nuovamente in macchina e concentrarci sui prossimi appuntamenti in programma». Per Gianluigi Petrone (che in quest’ultima gara è stato il “navigatore”) si tratta della 3° vittoria di classe e gruppo consecutiva: la prima con Antonio Pascale al Rally del Matese su Citroen C2 RSP 1.6 la seconda con Gabriele Celli al Motor Rally show di Avellino su Peugeot 207 Super 2000.

Rally "Porta del Gargano", prova eccellente per Fragassi e Petrone (LE FOTO)