Rally, Petrone-Menerella conquistano il terzo posto di classe al 2° Master Show di Limatola

La coppia, formata dal pilota, Gianluigi Petrone, e dalla navigatrice, Giulia Menerella, su Peugeot 106 Rally ha conquistato il terzo posto di classe al 2° Sepinia Master Show di Limatola e il 16esimo assoluto. Dopo aver superato la soglia per il Master show finale, i due sono stati eliminati dopo lo scontro diretto con una 208 R2B.

“Ci siamo divertiti tantissimo e qualche buon tempo lo abbiamo fatto registrare nonostante ci siamo dati più allo show con la piccola 106 rally – le parole di Petrone a margine della gara –. Un grazie ad Addolorato Giancola per avermi messo a disposizione una macchina davvero al top e devo fare i complimenti alla mia navigatrice, Giulia, per la disponibilità e per la gestione del tutto così come ringrazio Addolorato per aver gestito le sue competenze al meglio. Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor che ci permettono tutto ciò e siamo già carichi per la prossima gara”.