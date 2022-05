Rally, memorial “Battistini”: parte il conto alla rovescia per la terza prova del campionato italiano Slalom

Saranno 3.340 metri di percorso. Sedici postazioni di rallentamento (o, nello slang dei piloti, ‘birillate’), di cui dieci sul lato destro e sei su quello sinistro della carreggiata. E, dulcis in fundo, le tre ascese di gara a partire dalle ore 9.30. È questa la ‘terna perfetta’ della ventinovesima edizione dello slalom ‘Città di Campobasso, memorial Gianluca Battistini’, che è pronto a far vivere emozioni a tutti gli appassionati delle quattro ruote.

L’appuntamento molisano sarà la terza prova del campionato italiano slalom ed arriverà a due settimane dall’evento siciliano del ‘Rocca di Novara’, che ha visto primeggiare il campano, con nel palmares anche il tricolore, Salvatore Venanzio. Da parte loro, i fan molisani non vedono l’ora di poter applaudire il proprio idolo indiscusso: il sette volte campione italiano di specialità Fabio Emanuele.

Tra dieci giorni, il 28, ci saranno le verifiche presso l’officina Style Gomme in via San Giovanni a Campobasso, sede anche il 29 della cerimonia di premiazione dalle 16. In queste ore proseguono serrate le iscrizioni con riferimento l’indirizzo email slalomcb@gmail.com.

Tutti gli altri dettagli sull’appuntamento motoristico campobassano sono già disponibili sul sito

www.slalomcampobasso.com.