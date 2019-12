Rally, la Resincar chiude in bellezza il 2019 al “Ronde Sperlonga”

Ottimo 4° posto di classe, 9° di gruppo e 44° assoluto per il driver Carmelo Giancola e il navigatore Gianluigi Petrone su Peugeot 106

BOJANO. Si è chiusa con l’11esimo rally “Ronde Sperlonga” la stagione sportiva 2019 del team Resincar Sport di Bojano con un 4° posto di classe, 9° di gruppo e 44° nell’assoluta con la Peugeot 106 Rally g.N 1600 guidata da Carmelo Giancola con il navigatore, Gianluigi Petrone di Vinchiaturo. Alla gara hanno preso parte ben 106 piloti, di cui 19 della classe della Resincar, e 38 di gruppo in una location ambientale paesaggistica meravigliosa e davanti ad un pubblico davvero numeroso. «Grazie a Carmelo Giancola per questa esperienza – ha detto il navigatore Petrone – e un ringraziamento sentito va a tutto il team di Addolorato (Giancola, ndr) e agli sponsor che ci hanno sostenuto in questo anno sportivo. Diamo appuntamento a tutti sulle strade per il 2020».