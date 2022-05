Rally “Il Grappolo”, 2° di classe e 55° posto assoluto per il Team A.N.G.

Ottima prestazione nella gara in Piemonte sulle colline astigiane per il pilota Graziano Taglienti e il navigatore molisano, Gianluigi Petrone. Quest’ultimo sarà di scena anche allo Slalom “Città di Campobasso”, su una Peugeot 106 Rally del Team Resincar Sport di Addolorato Giancola, i prossimi 28 e 29 maggio

Secondo posto di classe A7 e 55° assoluto con 138 vetture in gara per Team A.N.G. al “6° Rally Il Grappo 2022”. “Concludiamo questo magnifico rally in Piemonte sulle Colline Astigiane, caratterizzato da un’organizzazione fantastica, con una soddisfazione unica – ha commentato il navigatore molisano, Gianluigi Petrone –. Purtroppo un rallentamento sulla prima Prova Speciale e qualche errore in gara ci hanno causato la perdita di molto tempo, ma non ci siamo scoraggiati e abbiamo portato a termine la gara a testa alta. Ringrazio Graziano Taglienti e tutto il Team A.N.G. per questa bellissima trasferta insieme con tutti gli sponsor”.

Allo Slalom città di Campobasso, i prossimi 26 e 27 maggio, sarà di scena solo Petrone su Peugeot 106 rally del team Resincar Sport di Addolorato Giancola, il quale, sempre il 27 maggio, sarà presente al Sud Motor Expo di Morcone con la vettura in esposizione.