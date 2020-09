Rally del Molise, ultima tappa in programma a ottobre

«È ufficiale: la data dell’ultima tappa del CRZ 7° zona sarà il 16 e 17 ottobre. Nuova data quindi per il consolidato appuntamento con il Rally del Molise Trofeo Giuseppe Matteo, gara valida per la Coppa Rally di Zona coefficiente 1.5.LA 25° Edizione del Rally del Molise, nonostante tutte le problematiche legate ai severi protocolli legati al COVID-19, si svolgerà in notturna e suggestivo sarà lo scenario autunnale delle colline molisane che ospiteranno le Prove Speciali della gara, reso ancora più interessante dal crepuscolo fino ad arrivare a tarda notte quando il rombo dei motori e i fari delle auto in corsa saranno i dominatori delle nostre strade. In una veste inedita e del tutto rinnovata quindi la 25° edizione del Rally del Molise Trofeo Giuseppe Matteo, che ricalca le orme delle vecchie gloriose edizioni notturne degli anni ’90. Vi aspettiamo alla 25° edizione del Rally del Molise i prossimi 16 e 17 ottobre 2020».