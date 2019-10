Rally del Molise, terzo trionfo di fila per Giuseppe Testa

L’equipaggio composto da Giuseppe Testa (pilota) e Massimo Bizzocchi (navigatore) ha trionfato nella 24esima edizione del Rally del Molise su Skoda Fabia Evo 2 alzando al cielo di corso Vittorio Emanuele II a Campobasso l’ambitissima coppa. Piazza d’onore per la coppia Silva-Pina, anche loro su Skoda Fabia e terzo gradino del podio per Solitro e Porzio sulla medesima vettura. Per Testa è il terzo successo consecutivo nella manifestazione motoristica molisana che negli ultimi due giorni ha richiamato a bordo strada migliaia di appassionati che non hanno voluto perdersi sgommate, accelerate, controsterzate e soprattutto il rombo dei cilindri che spingono i bolidi a quattro ruote.