‘Rally del Molise’, sessantasette gli equipaggi iscritti alla 25esima edizione

Sono numeri di assoluto spessore quelli dell’edizione numero

venticinque del ‘Rally del Molise’, trofeo ‘Giuseppe Matteo’, appuntamento inserito nel circuito ‘Coppa Rally Aci Sport’. Ben sessantasette, infatti, gli equipaggi al via dell’evento organizzato dall’Aci Molise. Di tutto rilievo il cast con ben ventisei vetture di classe R, di cui dieci R5 Skoda Fabia, automobili impegnate anche nell’Europeo della disciplina. Quindici,

invece, le classe A, altrettante quelle N, tre le RS e due le RS plus. Particolarmente nutrita, tra driver e navigatrici, anche la pattuglia in rosa.

Per tutti i partecipanti le attenzioni sono ora spostate sulla giornata di venerdì, quando, presso il centro accrediti istituito al ‘Molise Rally Village’ nell’area di partenza ed arrivo nella zona di Selvapiana a Campobasso, sarà momento di verifiche tecnico-sportive. Sabato mattina, invece, si entrerà nell’atmosfera gara. Al mattino spazio allo shakedown che

darà ai partecipanti l’opportunità di entrare nel clima gara che prenderà il via nel primo pomeriggio (12.50) e si snoderà lungo otto prove speciali: Busso (sede su un tratto di percorso anche dello shakedown mattutino), Bosco Macera e Castelpetroso. Le prime due saranno ripetute per ben tre momenti della giornata, l’ultima avrà due soli momenti di svolgimento. Delle otto speciali tre saranno in diurna, due dopo il tramonto e ben

tre in notturna con arrivo del primo equipaggio previsto per mezzanotte.

La kermesse avrà partenza ed arrivo nell’area di Selvapiana a Campobasso in luogo del corso cittadino per venire incontro alle normative in tema di contrasto alla pandemia da Covid-19, tant’è che l’intero evento sarà a porte chiuse e l’organizzazione, per questo, ha previsto la copertura live in diretta streaming della competizione sulla pagina Facebook di ‘Matti per le

corse’. Alto gradimento – A testimoniare, peraltro, il grande interesse per l’evento le quasi venti richieste d’accredito pervenute all’organizzazione da organi di riferimento per il settore con reportage fotografici e video che metteranno il Molise in copertina sia nella giornata del 17 che

nelle settimane successive.