REDAZIONE

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, è intervenuto alla presentazione della prossima edizione del Rally del Molise che si terrà il 5 e 6 ottobre. «Sarà un’occasione per far conoscere la città a chi non la conosce. Offriremo – ha annunciato – l’appoggio logistico migliore possibile cercando di evitare ingorghi all’altezza di Selva piana considerando la concomitanza con la partita di calcio del Campobasso»