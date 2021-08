Rally del Molise, quarto posto di classe per il driver Nicola Rivellino

Rally del Molise, ottima prova per il pilota Nicola Rivellino che continua a collezionare prestazioni più che soddisfacenti. Il campobassano nella 26° edizione della kermesse è riuscito a portare a cara un ragguardevole quarto posto di classe. Si è distinto, a bordo della sua Peugeot, grazie anche ad una strategia premiante (diversi i ritiri registrati alla fine della competizione. Complessivamente rilevante anche il numero di equipaggi che hanno completato la prova: 51 sui 61 allineatisi al via). Nel frattempo, messa in archivio questa entusiasmante edizione, forti dei positivi riscontri, gli organizzatori ora sono ampiamente proiettati sulla manifestazione che si svolgerà nel 2022.