Rally del Molise: ottime performance per Rivellino e Fratianni

Il team non ha sfigurato nella ventiquattresima edizione

Ventiquattresimo Rally del Molise, ancora un’edizione da ricordare per l’equipaggio composto da Rivellino e Fratianni. Sulla scorta degli ottimi risultati ottenuti negli ultimi tre anni, il duo era secondo in graduatoria: un piazzamento dunque più che ragguardevole. Durante la prova (in territorio di Busso) l’auto ha perso ben 30 secondi e così l’equipaggio è slittato all’ottavo posto. Ma grazie ad un recupero record Rivellino e Fratianni sono risaliti sino a diventare “quarti di classe”. Ottimo, invece, il risultato ottenuto sull’assoluta: il duo infatti si è piazzato al ventunesimo posto su ben 58 partecipanti (molti con vetture di gran lunga superiore). Proprio per questo sia Rivellino che Fratianni hanno espresso soddisfazione per gli importanti risultati raggiunti.