Rally del Molise, lunedì a mezzanotte chiudono le iscrizioni

Il momento clou è dietro l’angolo. Lunedì 12 ottobre a mezzanotte chiuderanno le iscrizioni alla venticinquesima edizione del ‘Rally del Molise’, kermesse valida come ‘Coppa Rally Aci Sport’ in programma i prossimi 16 (giornata di verifiche tecnico-sportive) e 17 ottobre, data del vero e proprio appuntamento agonistico con shakedown al mattino e competizione all’insegna di otto prove speciali dal primo pomeriggio sino a notte fonda (l’arrivo del primo equipaggio è previsto a mezzanotte). Sede di partenza ed arrivo sarà l’area di Selvapiana a Campobasso con prove speciali a Busso, Bosco Macera e Castelpetroso. L’organizzazione è pronta ad entrare nella fase centrale dell’avvicinamento all’evento, moltiplicando gli sforzi e verificando tutti gli aspetti, legati anche al rispetto delle regole dettate dal contenimento della pandemia da Covid-19. Dopo la chiusura delle iscrizioni di lunedì, il cuore della manifestazione sarà tutto spostato sui giorni 16 e 17 ottobre. Il 16 è prevista la distribuzione di road book, targhe, numeri di gara e documenti sportivi presso il centro accrediti. In questo stesso giorno spazio anche alle ricognizioni con vetture di serie e all’ingresso dei team nel parco assistenza. Alle 19.30 è prevista la prima riunione dei Commissari Sportivi e dalle 20.30 alle 23.00 sono in programma le verifiche tecniche per gli iscritti allo shakedown. Lo shakedown è in programma il 17 ottobre dalle 7.30 alle 10.30, mentre, tra le 8.30 e le 10.30, per quanti non prenderanno parte allo shakedown sono previste le verifiche tecniche con ingresso nel parco assistenza dalle 7.00 alle 10.00. La pubblicazione dell’ordine di partenza sarà alle 10.50 e alle 12.50 prenderà il via la kermesse con l’arrivo del primo equipaggio previsto a mezzanotte e l’esposizione delle classifiche in previsione un’ora dopo. Come tutti gli eventi nell’attuale periodo di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, anche il ‘Rally del Molise’ si svolgerà a porte chiuse.