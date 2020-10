“Rally del Molise”, la lista di partenza: 30 driver impegnati per lo shake down (GALLERIA FOTO)

Con la pubblicazione ufficiale dell’elenco e dell’ordine di partenza (presenti in allegato) il venticinquesimo ‘Rally del Molise’, valido anche come trofeo ‘Giuseppe Matteo’, nonché come ultima prova delle settima zona per il trofeo ‘Aci Sport’, è entrato pienamente nel vivo. Dalle 12.50, quando si avvierà cioè l’equipaggio Tribuzio Stracqualursi della scuderia Movisport su Skoda Fabio, primo nella starting list, ci sarà spazio per le otto prove speciali (Busso e Bosco Macera, ripetute entrambe tre volte, e Castelpetroso, prevista in due circostanze) per un totale di poco più di sessanta chilometri di tratti cronometrati di un evento da 270,25 km (i rimanenti 208,84 km saranno di trasferimento). Tutti confermati i sessantasette equipaggi che avevano presentato domanda di iscrizione. Per trenta di loro, peraltro, c’è già stato il brivido di provare il tracciato con lo shakedown che, nel novero di 127 passaggi senza peraltro alcun tipo di incidente, ha visto percorrere un tratto della prima speciale, quella di Busso.

