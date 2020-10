Non la vedremo con una donna sul sedile di destra a dettarle le note, ma certamente sarà pronta al via con la grinta che da sempre la contraddistingue alla 25^ edizione del RALLY DEL MOLISE.



Cambio navigatore per Martina Iacampo, al via per la terza volta consecutiva nella gara di casa, sempre a bordo della sua peugeot 208 di Fg Racing. Alle note Fabiano Cipriani, esperto e gettonato navigatore del frusinate. Prima volta con alla guida una donna per lui, prima volta con un uomo accanto a dettar note per lei: sarà interessante vedere come saranno capaci di creare tra loro il giusto feeling basandosi sull’ esperienza passata; di averlo già corso il Molise, ma rispettivamente con conduttori differenti.

Non la vedremo sulla monocromatica auto blu Acqua Molisia: previsto cambio look ed affiancamento nuovo marchio per la driver sponsorizzata e spronata da qualche anno dall’azienda Di Iorio spa che ha deciso di affiancare il nome della pluricampionessa auto rally e slalom a quello di Stappi.

Il Marchio Stappi, nato negli anni 80, è la linea di soft drink dell’azienda leader nel settore di S. Elena Sannita, fiore all’occhiello per la selezione delle materie prime utilizzate nella sua produzione (molisana) sulla Base, naturalmente, di Acqua Molisia.

Si parte a metà giornata di sabato 17 ottobre e si arriva a tarda notte della stessa giornata. L’emergenza Covid-19 in corso ha plasmato e variato alcune cose, accorciato percorsi e riducendo orari, ma certamente non ha mutato la spettacolarità che è peculiarità della disciplina e che nel prossimo week end scalderà motori e cuori di tanti appassionati.

Metà percorso di giorno e metá in assetto notturno, questo sarà il Rally del Molise per l’equipaggio Iacampo-Cipriani che affronterà le 8 prove cronometrate partendo da Busso, primo passaggio ad ora di pranzo, per concludere a Bosco Macera, dopo la mezzanotte. Sarà certamente una gara affascinante: la Molise Racing augura alla propria portacolori e a tutti il team l’in bocca al lupo.