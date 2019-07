Rally del Matese: Petrone-Giancola, ottimo risultato all’esordio

Rally del Molise, del Gargano, Sperlonga e tanti altri fino alla VII edizione del Rally del Matese svoltasi nel week end scorso a Piedimonte Matese (CE). Stiamo parlando di Gianluigi Petrone, navigatore campobassano che con il pilota Addolorato Giancola ha ottenuto un brillante sesto posto assoluto e secondo di classe K11 gruppo A. Ma anche pilota di slalom con la sua Peugeot 106 Rally.

A bordo di una delle ultime Nissan Almera Kit rimaste in Italia (auto molto particolare per le sue ottime prestazioni a livello mondiale di fine anni ’90), i due hanno partecipato al prestigioso appuntamento motoristico in competizione con numerosi e agguerriti partecipanti. Una grande soddisfazione per il risultato ottenuto che ha gareggiato per la prima volta insieme, senza alcuna difficoltà in gara grazie anche all’ottima assistenza di tutto il team. «Un’esperienza bellissima – afferma Petrone – grazie al mio compagno Giancola. Spero di poter ripetere in futuro prestazioni come questa ringraziando, sempre, gli sponsor che fanno sì che tutto ciò si avveri continuando a sostenermi».