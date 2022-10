Rally del Gargano, chiusura di stagione in bellezza per l’equipaggio guidato da Nicola Rivellino

Il Rally del Gargano non ha deluso le attese della vigilia: l’ultima prova del campionato 7° zona Aci Sport ha regalato spettacolo a adrenalina ai tanti spettatori che hanno assistito alla 12° edizione della kermesse in terra pugliese. L’equipaggio capitanato dal pilota campobassano Nicola Rivellino (su Peugeot 106) ha spinto forte sull’acceleratore e ha conquistato il terzo posto di classe al Rally. Complessivamente, nella settima zona, invece il team campobassano ha ottenuto un ragguardevole 5° posto (su 20): un risultato da incorniciare e che ha permesso alla scuderia molisana di chiudere in grande una stagione ricca di soddisfazioni. I paesaggi mozzafiato di Vieste, Vico e Peschici hanno fatto da cornice alla gara. Un percorso tanto affascinante quanto ricco di insidie che il team molisano ha affrontato nel migliore dei modi. Otto le prove speciali che hanno decretato i vincitori: le prime due lungo gli 8 km che portano dai dintorni di Peschici a Vico del Gargano. Le altre 6 prove speciali lungo i tratti cronometrati (denominati “Telegrafo” e “Sacro”) da percorrere tre volte. Partenza e arrivo a Vieste (nella Marina Piccola). «Ringraziamo di cuore tutti gli sponsor – il commento dell’equipaggio capitanato da Rivellino a fine gara – perché grazie al loro costante supporto abbiamo portato il nome della nostra regione in giro per l’Italia raggiungendo risultati ragguardevoli che ci danno la carica giusta per metterci già al lavoro in vista della prossima stagione».

Le immagini Indietro 1 di 3 Avanti