Raimondo Fabrizio contro il tour della Obama Foundation: «Un evento politico non culturale»

“Quel convegno non s’ha da fare”, è Raimondo Fabrizio, consigliere comunale di minoranza a Isernia, che lancia l’ultimatum contro l’evento promosso, per il 3 settembre al Comune, dalla Fondazione Obama, in vista delle elezioni europee del 2024. La manifestazione, organizzata in prima persona dalla vicesindaco Federica Vinci, è stata inserita nel cartellone del Settembre Isernino, alla stregua di uno spettacolo musicale o teatrale. La domanda che pone Fabrizio è la seguente: “Sarà finanziata dalla Pro Loco con i fondi stanziati dal Comune? Se è così non si può fare, ma non si può fare anche perché la politica e le elezioni europee non c’entrano niente col Settembre Isernino, da sempre e solo rassegna culturale e musicale. Spacciare per un evento culturale una riunione politica ed elettorale è quanto di più scorretto si possa immaginare. Devono ritirare immediatamente l’evento dal cartellone e se la Vinci lo vuole organizzare lo facesse con i fondi e i mezzi della Fondazione Obama, non certo del Comune di Isernia”. Sulla stessa posizione anche Giovancarmine Mancini di FdI, che chiede anche lui la cancellazione dell’evento dal cartellone del Settembre Isernino.

La vice del sindaco, Federica Vinci, in un suo post su Facebook, aveva dichiarato: “La Fondazione Obama ha scelto Isernia per il lancio del Tour Obama Leader Europe 2024! Dopo solo un anno dal giorno più indimenticabile della mia vita con @barackobama, sono felicissima di portare la @obamafoundation nella mia città per permetterle di incontrare persone nell’attivismo, politica e business sociale da tutto il sud Italia per parlare delle nostre sfide e promuovere nelle nostre zone il programma Obama Leader Europe 2024. È un’occasione imperdibile per giovani politici, attivisti/e e imprenditori/imprenditrici!”.