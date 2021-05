Raimondo (Confagricoltura Molise): niente speculazioni sull’eolico

A pochi giorni dalle delibere dei Comuni di Portocannone e Campomarino, Confagricoltura Molise esprime pieno accordo al NO alla realizzazione del parco eolico denominato “Campomarino”. «In queste settimane – sottolinea Raimondo – siamo stati costantemente in contatto con il Sindaco di Portocannone Giuseppe Caporicci, al quale avevamo già manifestato il nostro dissenso; è assurdo ipotizzare l’installazione di un impianto del genere in un contesto produttivo a forte vocazione agricola, dove il lavoro svolto dalle imprese agricole, rivolto all’ottenimento di prodotti di eccellenza e alla valorizzazione del territorio, verrebbe letteralmente spazzato via da “un soffio di vento”.»

Non si tratta di una posizione puramente ideologica ma realistica: «L’organizzazione che rappresento – chiarisce Raimondo – non è contraria alle energie rinnovabili, soprattutto in considerazione dei forti impegni a cui l’agricoltura è chiamata dal Green Deal, purché le stesse siano funzionali a sostenere il reddito dei nostri agricoltori e di dimensioni tali da essere compatibili con l’attività agricola. Siamo invece assolutamente contrari a progetti che non lasciano nulla al territorio in termini economici e di lavoro, a mere operazioni finanziare che attraverso l’espropriazione dei terreni per pubblica utilità aspirano a consumare la nostra terra lasciando solo briciole.»

Sono diverse le aziende vitivinicole, olivicole e ortofrutticole associate di Confagricoltura che operano sull’area interessata dal progetto e che a gran voce manifestano la propria posizione contraria in nome della tutela e della valorizzazione del paesaggio agricolo molisano. Confagricoltura Molise auspica l’ascolto da parte delle Istituzioni di chi in questo territorio ci vive e ci lavora.