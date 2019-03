Raid vandalico nelle sale operatorie della Cattolica, indagini in corso

Una bravata che ha creato qualche piccolo disagio durante la mattinata odierna. Questa notte ignoti si sono introdotti all’interno delle sale operatorie della Fondazione Giovanni Paolo II mettendo a soqquadro gli spazi riservati agli interventi chirurgici. L’area è distante dalla zona degenze, pertanto non c’è stato alcun pericolo per i pazienti, la cui sicurezza non è mai stata messa in discussione. Non ci sono stati grossi danni e al momento sembrerebbe non mancare nulla.

A causa dell’accaduto questa mattina le operazioni programmate non si sono svolte, mentre le urgenze sono comunque garantire. La situazione dovrebbe tornare alla normalità nel volgere di poco.

«Durante la notte scorsa (domenica 24 e lunedì 25 marzo) – hanno comunicato dalla Fondazione – alcuni vandali si sono introdotti nelle sale operatorie della Fondazione “Giovanni Paolo II”. E’ scattato immediatamente il protocollo di sicurezza. Le forze dell’ordine sono accorse prontamente sul posto, e stanno svolgendo accurate indagini. L’area interessata, durante le ore notturne è chiusa ed è localizzata in una zona molto distanze dalle degenze (quindi dai pazienti). Attualmente sono in corso le verifiche e i collaudi previsti dalle procedure di sicurezza. Non si registrano danni permanenti e nel più breve tempo possibile il servizio verrà ripristinato. Il personale della Fondazione sta collaborando attivamente con la Polizia, per individuare i responsabili dell’accaduto».