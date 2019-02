Raid vandalico al Terminal bus, numerose le auto danneggiate

CAMPOBASSO

Forse l’azione di vandali senza scrupoli, all’origine dei numerosi parabrezza delle auto parcheggiate al Terminal bus e ritrovati rotti. Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 21 febbraio, la spiacevole scoperta da parte di alcuni cittadini che sono soliti lasciare le vetture nel piazzale per recarsi al lavoro con il bus. L’episodio ha fatto subito il giro dei social dove numerosi cittadini indignati tornano a chiedere maggiori controlli e soprattutto il funzionamento del sistema di videosorveglianza. «Non è la prima volta che succede – scrive qualcuno – molti che lavorano in Fiat non parcheggiano più lì proprio per questo».